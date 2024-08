NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.08.2021 wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Monro Muffler Brake-Anteile letztlich bei 59,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,687 Monro Muffler Brake-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2024 gerechnet (26,13 USD), wäre das Investment nun 44,08 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55,92 Prozent.

Monro Muffler Brake war somit zuletzt am Markt 784,97 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at