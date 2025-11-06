Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

Monro Muffler Brake-Investmentbeispiel 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.

Das Monro Muffler Brake-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Monro Muffler Brake-Aktie an diesem Tag bei 40,89 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,456 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2025 429,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,58 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 429,93 USD, was einer negativen Performance von 57,01 Prozent entspricht.

Am Markt war Monro Muffler Brake jüngst 458,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Monro Muffler Brake Inc. 14,90 -1,97% Monro Muffler Brake Inc.

