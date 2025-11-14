NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|NetScout Systems-Performance im Blick
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,531 NetScout Systems-Anteilen. Die gehaltenen NetScout Systems-Aktien wären am 13.11.2025 770,33 USD wert, da der Schlussstand 27,00 USD betrug. Damit wäre die Investition 22,97 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!