NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen NetScout Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,531 NetScout Systems-Anteilen. Die gehaltenen NetScout Systems-Aktien wären am 13.11.2025 770,33 USD wert, da der Schlussstand 27,00 USD betrug. Damit wäre die Investition 22,97 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at