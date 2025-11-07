NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

NetScout Systems-Investition 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in NetScout Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades NetScout Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 4,513 NetScout Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen NetScout Systems-Aktien wären am 06.11.2025 131,99 USD wert, da der Schlussstand 29,25 USD betrug. Damit wäre die Investition 31,99 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

