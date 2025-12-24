Nissan Motor Aktie

Nissan Motor

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Frühes Investment 24.12.2025 10:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nissan Motor-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TOKIO Handel mit dem Nissan Motor-Papier statt. Diesen Tag beendete die Nissan Motor-Aktie bei 477,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,964 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 276,73 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 23.12.2025 auf 394,80 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,23 Prozent eingebüßt.

Alle Nissan Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,40 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

