NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nissan Motor-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nissan Motor-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 409,00 JPY. Wer vor 5 Jahren 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hat, hat nun 24,450 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers auf 362,60 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 865,53 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,34 Prozent verringert.

Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,25 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at