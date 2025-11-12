Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Langfristige Anlage
|
12.11.2025 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nissan Motor-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 409,00 JPY. Wer vor 5 Jahren 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hat, hat nun 24,450 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers auf 362,60 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 865,53 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,34 Prozent verringert.
Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,25 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|US-Zölle bremsen Nissan aus - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)