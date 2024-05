NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nortech Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 244,499 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 717,60 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 20.05.2024 auf 11,12 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 717,60 USD entspricht einer Performance von +171,76 Prozent.

Nortech Systems war somit zuletzt am Markt 32,94 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

