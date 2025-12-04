NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NOVA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der NOVA-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das NOVA-Papier an diesem Tag 189,76 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hat, hat nun 0,527 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 322,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,98 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,98 Prozent.

Der Börsenwert von NOVA belief sich jüngst auf 9,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at