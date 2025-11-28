O Reilly Automotive Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 17,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,949 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 679,41 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 26.11.2025 auf 101,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 467,94 Prozent zugenommen.
Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 85,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
