NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in O Reilly Automotive gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag 54,99 USD wert. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 181,836 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 98,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 883,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,84 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 82,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at