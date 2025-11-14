O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in O Reilly Automotive gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag 54,99 USD wert. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 181,836 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 98,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 883,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,84 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 82,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu O Reilly Automotive Incmehr Nachrichten

Analysen zu O Reilly Automotive Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

O Reilly Automotive Inc 84,92 0,52% O Reilly Automotive Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.11.25