NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 29,79 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 3,357 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 332,41 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 20.11.2025 auf 99,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 232,41 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 83,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at