NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Omnicell-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Omnicell-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Omnicell-Aktie an diesem Tag 44,48 USD wert. Bei einem Omnicell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,248 Omnicell-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,27 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Anteils am 29.08.2025 auf 32,59 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 73,27 USD entspricht einer negativen Performance von 26,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at