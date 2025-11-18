Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Omnicell-Investment im Blick 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Omnicell eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2015 wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Omnicell-Anteile an diesem Tag bei 28,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 353,857 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (34,19 USD), wäre die Investition nun 12 098,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,98 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Omnicell Inc.mehr Nachrichten