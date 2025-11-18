Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Investment im Blick
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.11.2015 wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Omnicell-Anteile an diesem Tag bei 28,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 353,857 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (34,19 USD), wäre die Investition nun 12 098,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,98 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
