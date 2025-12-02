NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie gebracht.

Am 02.12.2022 wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,84 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,670 Omnicell-Anteilen. Die gehaltenen Omnicell-Anteile wären am 01.12.2025 710,46 USD wert, da der Schlussstand 36,12 USD betrug. Damit wäre die Investition um 28,95 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Omnicell eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at