Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Investition
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr bedeutet
Am 25.11.2024 wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Omnicell-Anteile an diesem Tag 45,96 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,176 Omnicell-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicell-Papiers auf 36,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,85 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 78,85 USD entspricht einer negativen Performance von 21,15 Prozent.
Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Omnicell Inc.
|31,60
|-1,25%
