NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Open Text-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Open Text-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit Open Text-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Open Text-Anteile bei 43,00 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,256 Open Text-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 1 075,35 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,24 CAD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,53 Prozent.

Der Börsenwert von Open Text belief sich zuletzt auf 11,63 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at