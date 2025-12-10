NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Open Text-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Open Text-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Open Text am 09.12.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,46 CAD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,35 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Open Text beträgt 378,75 Mio. CAD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4,54 Prozent.

Open Text-Aktien-Dividendenrendite

Heute wird das Open Text-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Open Text-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Open Text-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Open Text-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,66 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren blieb der Open Text-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Open Text-Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Open Text

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,48 CAD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,22 Prozent fallen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Open Text

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Open Text beträgt aktuell 11,756 Mrd. CAD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Open Text beträgt aktuell 17,25. 2025 setzte Open Text 7,209 Mrd. CAD um und erzielte ein EPS von 2,30 CAD.

