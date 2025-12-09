Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,17 Prozent auf 23 506,18 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,175 Prozent schwächer bei 23 504,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 545,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 23 449,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 534,62 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 004,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 879,49 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 736,69 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,92 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,87 Prozent auf 4,05 USD), Nissan Motor (+ 6,18 Prozent auf 2,49 USD), MarketAxess (+ 5,15 Prozent auf 173,56 USD), AXT (+ 3,86 Prozent auf 13,20 USD) und Elbit Systems (+ 3,67 Prozent auf 503,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen 3D Systems (-16,90 Prozent auf 1,77 USD), inTest (-9,03 Prozent auf 7,25 USD), Nortech Systems (-5,56 Prozent auf 6,80 USD), Donegal Group B (-4,51 Prozent auf 15,47 USD) und Richardson Electronics (-3,92 Prozent auf 10,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 796 772 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,807 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

