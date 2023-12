NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren

Am 12.12.2013 wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Oracle-Aktie an diesem Tag bei 33,60 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 29,762 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 426,49 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 11.12.2023 auf 115,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 242,65 Prozent.

Oracle wurde am Markt mit 311,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at