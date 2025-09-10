Oracle Aktie

288,80EUR 82,70EUR 40,13%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

10.09.2025 15:31:21

Oracle Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 337,68 		Abst. Kursziel*:
-20,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 335,73 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,58%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen

15:31 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06:51 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Oracle Buy UBS AG
09.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
