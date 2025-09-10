Oracle Aktie
|288,80EUR
|82,70EUR
|40,13%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 270,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 337,68
|
Abst. Kursziel*:
-20,04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 335,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,58%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Oracle Corp.
|288,80
|40,13%
