Oracle Aktie

236,65EUR -1,15EUR -0,48%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

30.09.2025 22:37:08

Oracle Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle vor dem Analystentag des Software-Herstellers am 16. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Im Fokus dürften die Margen sowie die langfristigen Ziele stehen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:07 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 281,24 		Abst. Kursziel*:
10,23%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 281,24 		Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 236,65 -0,48% Oracle Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

