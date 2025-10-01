Oracle Aktie
|236,65EUR
|-1,15EUR
|-0,48%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
30.09.2025 22:37:08
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle vor dem Analystentag des Software-Herstellers am 16. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Im Fokus dürften die Margen sowie die langfristigen Ziele stehen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 310,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 281,24
|
Abst. Kursziel*:
10,23%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 281,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,23%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|236,65
|-0,48%
