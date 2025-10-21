Oracle Aktie

237,75EUR 0,00EUR 0,00%
Oracle

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

21.10.2025 07:10:36

Oracle Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch steigen könne, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Beschleunigung des Wachstums habe noch nicht einmal begonnen, und für die Schätzungen sehe er Luft nach oben. Zudem könnte sich auch das Nicht-KI-Geschäft verbessern. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz sei gerechtfertigt./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 277,18 		Abst. Kursziel*:
37,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 277,18 		Abst. Kursziel aktuell:
37,10%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

