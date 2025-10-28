NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,36 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,927 Oracle-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 281,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 637,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +263,75 Prozent.

Oracle war somit zuletzt am Markt 802,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at