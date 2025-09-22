Oracle Aktie
|276,05EUR
|17,10EUR
|6,60%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Mit der Ersetzung der bisherigen Chefin Safra Catz durch eine Doppelspitze aus Clay Magouyrk und Mike Sicilia verstärke der Softwarekonzern den Fokus auf Cloud-Infrastruktur und KI-basierte Anwendungen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Rückkehr zu einer Doppelspitze - in der Vergangenheit verbunden mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung bei Oracle oder Branchenkollegen wie SAP und Salesforce - sorge allerdings für Bedenken, was eine klare Unternehmensführung und Strategieumsetzung angehe./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 323,81
|
Abst. Kursziel*:
11,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 326,40
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|19:57
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|273,50
|5,62%
