WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

22.09.2025 19:57:00

Oracle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Mit der Ersetzung der bisherigen Chefin Safra Catz durch eine Doppelspitze aus Clay Magouyrk und Mike Sicilia verstärke der Softwarekonzern den Fokus auf Cloud-Infrastruktur und KI-basierte Anwendungen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Rückkehr zu einer Doppelspitze - in der Vergangenheit verbunden mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung bei Oracle oder Branchenkollegen wie SAP und Salesforce - sorge allerdings für Bedenken, was eine klare Unternehmensführung und Strategieumsetzung angehe./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 323,81 		Abst. Kursziel*:
11,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 326,40 		Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

