NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 10 Jahren verdient

Das PC Connection-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22,01 USD wert. Bei einem PC Connection-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,434 PC Connection-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2025 2 543,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 154,34 Prozent erhöht.

Der PC Connection-Wert an der Börse wurde auf 1,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at