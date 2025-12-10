NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Power Integrations-Investment verdienen können.

Am 10.12.2015 wurde die Power Integrations-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Power Integrations-Aktie bei 24,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 403,877 Power Integrations-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 689,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,89 Prozent gesteigert.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

