NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte eine Power Integrations-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,537 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,55 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 16.12.2025 auf 36,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,45 Prozent verringert.

Der Power Integrations-Wert an der Börse wurde auf 2,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at