NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Power Integrations-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Power Integrations-Papier bei 73,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 13,620 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (34,56 USD), wäre das Investment nun 470,72 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,93 Prozent.

Power Integrations war somit zuletzt am Markt 1,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at