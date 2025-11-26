NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren angefallen

Das Power Integrations-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 77,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,283 Power Integrations-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,99 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 25.11.2025 auf 33,51 USD belief. Mit einer Performance von -57,01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Power Integrations wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at