NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Provident Financial-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Provident Financial-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 16,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,453 Provident Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 813,91 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 04.04.2024 auf 13,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,61 Prozent verringert.

Am Markt war Provident Financial jüngst 94,55 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

