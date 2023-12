NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Provident Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Provident Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Provident Financial-Papier bei 14,57 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,863 Provident Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 11,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,62 USD wert. Mit einer Performance von -20,38 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at