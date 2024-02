NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Provident Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Provident Financial gewesen.

Am 23.02.2014 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 15,22 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Provident Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,703 Provident Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 938,24 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 22.02.2024 auf 14,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,18 Prozent eingebüßt.

Provident Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 98,37 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at