NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.01.2014 wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,57 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Rambus-Aktie investierten, hätten nun 1 166,861 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 76 977,83 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 12.01.2024 auf 65,97 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +669,78 Prozent.

Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at