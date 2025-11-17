NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Red Robin Gourmet Burgers Aktie
Am 17.11.2024 wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 5,22 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 1 915,709 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (4,19 USD), wäre das Investment nun 8 026,82 USD wert. Das entspricht einem Minus von 19,73 Prozent.
Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75,08 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
