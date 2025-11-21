NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 823,045 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 4,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 744,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,55 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Resources Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 157,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at