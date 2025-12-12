NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Resources Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Resources Connection-Papier investiert hätte, befänden sich nun 534,188 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (5,25 USD), wäre die Investition nun 2 804,49 USD wert. Das entspricht einem Minus von 71,96 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Resources Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 169,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at