NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

Für den NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 2,29 Prozent auf 22 783,83 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,939 Prozent auf 22 482,16 Punkte an der Kurstafel, nach 22 273,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22 478,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 813,89 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 496,53 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 003,65 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,17 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit CIENA (+ 10,14 Prozent auf 196,34 USD), Harvard Bioscience (+ 9,77 Prozent auf 0,70 USD), Innodata (+ 9,70 Prozent auf 56,45 USD), TTM Technologies (+ 7,62 Prozent auf 63,27 USD) und AXT (+ 7,50 Prozent auf 9,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-5,51 Prozent auf 12,10 USD), Resources Connection (-5,18 Prozent auf 4,58 USD), SMC (-4,96 Prozent auf 328,68 USD), Donegal Group B (-4,17 Prozent auf 15,16 USD) und Astro-Med (-3,87 Prozent auf 7,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 962 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,774 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

