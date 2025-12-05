Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

Resources Connection-Anlage im Blick 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Resources Connection-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Resources Connection-Anteile bei 8,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 117,647 Resources Connection-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 571,76 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 04.12.2025 auf 4,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,82 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 161,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Resources Connection Inc. 4,14 0,98% Resources Connection Inc.

