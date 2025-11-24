Geospace Technologies Aktie

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

Index-Performance im Blick 24.11.2025 20:04:46

Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag

Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Montagnachmittag Kursanstiege.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,65 Prozent stärker bei 22 863,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,939 Prozent stärker bei 22 482,16 Punkten in den Montagshandel, nach 22 273,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22 478,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 872,90 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2025, den Stand von 23 204,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 496,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 003,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,58 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 10,30 Prozent auf 56,76 USD), TTM Technologies (+ 10,14 Prozent auf 64,75 USD), CIENA (+ 8,61 Prozent auf 193,60 USD), Harvard Bioscience (+ 8,44 Prozent auf 0,69 USD) und Ultralife Batteries (+ 7,82 Prozent auf 5,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-5,54 Prozent auf 12,10 USD), SMC (-4,79 Prozent auf 329,26 USD), Resources Connection (-4,24 Prozent auf 4,63 USD), Dorel Industries (-3,45 Prozent auf 1,12 USD) und inTest (-3,26 Prozent auf 7,42 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 262 772 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 17,92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

