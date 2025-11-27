NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 52,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 18,990 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 374,29 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 26.11.2025 auf 177,69 USD belief. Damit wäre die Investition 237,43 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Ross Stores belief sich zuletzt auf 57,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at