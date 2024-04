NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Ross Stores-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 120,51 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hat, hat nun 0,830 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.04.2024 117,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,43 Prozent erhöht.

Ross Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at