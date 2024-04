NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien verdienen können.

Ross Stores-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ross Stores-Aktie an diesem Tag bei 104,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ross Stores-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,961 Ross Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ross Stores-Aktie auf 132,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,46 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,46 Prozent gesteigert.

Am Markt war Ross Stores jüngst 44,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at