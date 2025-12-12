NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Shore Bancshares-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Shore Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 583,771 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 934,03 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 11.12.2025 auf 18,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,34 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 618,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at