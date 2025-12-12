NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

SKF Group (B, Fria)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 219,50 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,456 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.12.2025 114,49 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 251,30 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,49 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 112,35 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at