NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synaptics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Synaptics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,218 Synaptics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (73,77 USD), wäre die Investition nun 89,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,12 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at