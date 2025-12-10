NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Synaptics-Aktien gewesen.

Am 10.12.2022 wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 100,78 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 99,226 Synaptics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 79,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 889,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,11 Prozent.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at