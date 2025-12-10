Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Profitables Synaptics-Investment?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synaptics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.12.2022 wurde die Synaptics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 100,78 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 99,226 Synaptics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Synaptics-Papiers auf 79,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 889,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,11 Prozent.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!