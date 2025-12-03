Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Rentable Synaptics-Investition?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Synaptics von vor einem Jahr bedeutet
Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,61 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hat, hat nun 12,405 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,67 USD, da sich der Wert einer Synaptics-Aktie am 02.12.2025 auf 70,91 USD belief. Mit einer Performance von -12,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Synaptics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Synaptics Inc.
|64,66
|0,37%
