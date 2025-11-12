Taylor Devices Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Taylor Devices-Anteile an diesem Tag 44,38 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 225,327 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 277,60 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 11.11.2025 auf 50,05 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 277,60 USD entspricht einer Performance von +12,78 Prozent.
Taylor Devices erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
