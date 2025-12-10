NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Texas Capital Bancshares-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Texas Capital Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 85,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,707 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 091,55 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Papiers am 09.12.2025 auf 93,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,15 Prozent erhöht.

Der Texas Capital Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 4,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at