NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.11.2022 wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trend Micro-Aktie 7 140,00 JPY wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,140 Trend Micro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 088,52 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 26.11.2025 auf 7 772,00 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 8,85 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Trend Micro eine Börsenbewertung in Höhe von 1,03 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at